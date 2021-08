Real: Mbappé miatt eladnák Hazard-t

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Kylian Mbappé lépésről lépésre közelebb kerül ahhoz, hogy még idén nyáron a Real Madridhoz szerződjön. Sajtóhírek szerint a Királyi Gárdánál úgy akarnak helyet csinálni a PSG-től érkező francia támadónak, hogy átadólistára teszik Eden Hazard-t.

Minden jel arra mutat, hogy a párizsiak elfogadják a Real 170 milliós ajánlatát, Mbappé érkezésével pedig nem kis versenyhelyzet alakulna ki a támadószekcióban. A Blancók ezért legalább egy játékosuktól megválnának.

Hazard-ról az elmúlt hónapokban azt pletykálták, hogy visszatérhet a Chelsea-hez, a belga szélső ugyanakkor meg szeretne harcolni helyéért a kezdő tizenegyben. A 30 esztendős játékos bérigénye ráadásul nem kicsi, ami könnyen elriaszthatja a kérőket.

A spanyol AS már azt is tudni véli, hogy Mbappé számára előkészítették az 5-ös számú mezt Madridban, amelyet honfitársa, Zinedine Zidane is viselt a spanyol fővárosban.

A Marca pedig azt írja, a 22 esztendős francia játékos szerződtetését vasárnap, vagy legkésőbb hétfőn jelentheti be a Real. Ezután Mbappé csatlakozik a francia válogatotthoz, amellyel világbajnoki selejtezőket játszik, majd a hivatalos bemutatóra szeptember 9-én, 10-én vagy 11-én kerülhet sor.

