A Real Madrid közleményt adott ki a Szuperligával kapcsolatban

Szerda délután közleményt adott ki a Real Madrid, amely alighanem végleg lezárja a Szuperliga életre hívásának hamvában holt ötletőt: a klub bejelentette, hogy megállapodásra jutott az UEFA-val és az Európai Klubszövetséggel – a sorook pedig azt sugallják, hogy a bizarr keretek között megálmodott Európai Szuperliga ötlete végleg lekerülhet a napirendről.

„Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA), az Európai Klubszövetség (EFC) és a Real Madrid CF megállapodásra jutott az európai klubfutball érdekében.

Az európai labdarúgás legjobb érdekeit szem előtt tartó, hónapokon át tartó egyeztetéseket követően az UEFA, az Európai Klubszövetség (EFC) és a Real Madrid CF bejelenti, hogy elvi megállapodást kötöttek az európai klubfutball jóléte érdekében. A megállapodás tiszteletben tartja a sportérdem elvét, hangsúlyt fektet a klubok hosszú távú fenntarthatóságára, valamint a szurkolói élmény technológiai fejlesztésére és erősítésére.

Az elvi megállapodás egyúttal alapul szolgál a felek között, az Európai Szuperligával kapcsolatos jogviták rendezéséhez is, amint a lefektetett elvek végrehajtásra és alkalmazásra kerülnek.”

A közlemény annak fényében különösen jelentős fejlemény, hogy a Real Madrid – Florentino Pérez elnök vezetésével – az egyik legfőbb szószólója és motorja volt a 2021-ben áprilisában bejelentett, hatalmas vihart kavart sorozatnak.

Az Európai Szuperliga terve annak idején komoly ellenállásba ütközött: szurkolói tiltakozások, politikai nyomás és az UEFA határozott fellépése egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a projekt néhány napon belül összeomoljon. Bár a Real Madrid, a Barcelona és a Juventus hosszabb ideig kitartott az elképzelés mellett, idővel már csak a királyi klub tartott ki a liga ötlete mellett.

A mostani közlemény alapján a királyi gárda hivatalosan nem mondta ki, hogy végleg eláll a Szuperliga tervétől, ám az UEFA-val való megegyezés és a jogi viták lezárásának szándéka egyértelműen arra utal, hogy a felek új fejezetet kívánnak nyitni az európai klubfutball történetében.

Úgy tűnik, hogy a jövő európai csúcsfutballját továbbra is az UEFA keretein belül képzelik el a legszűkebb világelitbe tartozó klubok.