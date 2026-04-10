A madridi vezetés élén Florentino Pérez álláspontja változatlan: még egy világklasszis, akár Aranylabdás játékos esetében sem hajlandó a klub a piaci értéket jelentősen meghaladó összeget fizetni. Rodri lehetséges átigazolására inkább lehetőségként tekintenek, mintsem mindenáron megkötendő üzletként.

Információk – főként Fabricizo Romanotól származó értesülések – szerint Rodri ugyan korábban nyitott volt egy esetleges madridi visszatérésre, a klub azonban több tényezőt is mérlegel. A játékos 30 éves, és korábbi sérülései is szerepet játszanak abban, hogy a Real Madrid nem kíván hosszú távú, drága kockázatot vállalni.

A klub stratégiája egyértelmű: kivárnak. Amennyiben Rodri maga is aktívan szorgalmazná a váltást, az átigazolási összeg reálisabb szinten maradhat. Ha azonban nem alakul ki nyomás a játékos részéről, a Real Madrid inkább saját fiatal középpályásaira támaszkodik, vagy más célpontokat keres a piacon.

A jelenlegi helyzet alapján egy gyors átigazolás nem valószínű, a madridiak pedig továbbra is a hosszú távú keretépítési stratégiájukhoz igazítják a döntéseiket.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.