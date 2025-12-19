Zsarolás, fenyegetés, maffia módszerek: leleplezték, mi folyik a Real Madridnál a színfalak mögött

A több diplomával és szakmai elismeréssel rendelkező szakembert eredetileg azért szerződtette a Real Madrid, hogy segítsen csökkenteni a gyakori sérülések számát. Elmondása szerint kezdetben ódzkodott a felkéréstől, mivel korábbi klubjainál rossz tapasztalatokat szerzett az orvosi stábok működésével kapcsolatban. Több megkeresést követően végül azért vállalta el az állást, mert Florentino Pérez klubelnök személyesen ragaszkodott az érkezéséhez. Augusztusig dolgozott a klubnál, ez az időszak azonban – saját bevallása szerint – folyamatos konfliktusokkal és nehézségekkel telt.

„Az orvosi stáb már az első perctől ellenséges légkört teremtett – kezdte a Marcának adott leleplező interjúját González de Arriba. – Az első napomon azt mondták, hogy csak az elnök heppje miatt vagyok itt, de tudják, hogyan manipulálják, mindent megtehetnek, és meggyőzik majd őt a hülyeségemről és kirúgatnak. Be sem mutatkoztak, nem köszöntek, nem beszéltek velem. Soha nem is találkoztak velem, pedig többször is kértem őket, hogy válaszoljanak az üzeneteimre.”

– árulta el.

Állítása szerint kollégái azzal is megvádolták, hogy lopott a Real Madridtól.

„Az első héten azzal vádoltak meg, hogy elloptam egy egész adag táplálékkiegészítőt. Sikerült bebizonyítanom az ártatlanságomat, de megijedtem.”

– húzta alá.

González de Arriba hangsúlyozta, hogy a nehézségek ellenére kiváló kapcsolatot alakított ki a játékosokkal, és Florentino Pérez elnökről is kifejezetten pozitívan nyilatkozott. Elmondása szerint a futballisták nyitottan és érdeklődve fogadták a szakmai tanácsait.

„Az öltözőben nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, és az orvosi stáb ezt ki nem állhatta. A játékosok áldozatok egy aranyozott ketrecben, semmit nem tehetnek ez ellen”

– hangsúlyozta.

Hamar kiderült, hogy a kollégái folyamatosan hazudnak neki.

„Maga az elnök jött el hozzám, hogy elmondja, mit szeretne. Ez pedig teljesen más volt, mint azok a parancsok, amiket állítólag az elnöktől kaptam...”

– mutatott rá kollégéi rosszindulatára.

Szakmai szempontból a legnagyobb problémát abban látta, hogy az orvosok semmibe vették az ajánlásait, és nem tulajdonítottak jelentőséget a táplálkozás szerepének.

„A Real Madridnak egyáltalán nincs táplálkozási személyzete, mivel az orvos, aki érkezésemkor felelős volt ezért, azt mondta, hogy az étrendnek és a táplálékkiegészítőknek semmi köze a teljesítményhez és a sérülésekhez. A szakács azt főz, amit akar. A munkám pedig értéktelen.”

– tette hozzá.

Az idő előrehaladtával az állandósuló zaklatások egyre nagyobb terhet róttak rá, az orvosi stáb viselkedése pedig tovább rombolta a munkakörnyezetet.

„Folyamatosan kinevettek, gúnyoltak a WhatsApp-csoportokban, és azt mondták a játékosoknak, hogy más dolgokat szedjenek, mint amiket én javasolok. Minden nehézség ellenére azonban a legtöbb játékos szerette volna betartani az irányelveket. ”

– húzta alá.

A helyzet érzelmileg is megviselte, ezért segítséget kért a klub vezetésétől, ám érdemi segítséget nem kapott.

„Féltem, szorongtam, állandóan sírtam, nem tudtam aludni. Segítséget kértem a vezetőségtől, akik azt mondták, hogy tartsak ki és folytassam a munkám”

– folytatta.

Elbocsátásának körülményeit is részletesen felidézte, amelyek szerinte ellentmondásos módon zajlottak.

„A HR-igazgató felhívott, hogy megköszönje a munkámat. Azt mondta, mindent jól csináltam, kivételes munkát végeztem és kifizetik a szerződésemből fennmaradó részt. Elmondtam nekik, csak azt akarom, hogy az elnök és a játékosok tudják az igazságot, és követeltem, hogy vonják vissza az összes hazugságot, amit a klubnál rólam terjesztettek. Erre nagyon udvariasan közölték, hogy ez sajnos nem lehetséges.”

Hozzátette, a figyelmeztetések és fenyegetések ellenére sem állt el attól, hogy jogi útra terelje az ügyet.

„Panasszal élek annak ellenére is, hogy többen tanácsolták, ne tegyem, mert esélyesem sincs nyerni, és tönkreteszik az életem. Azt mondtam nekik, hogy ez nem a győzelemről vagy a vereségről szól, csak azt akarom, hogy az elnök, a játékosok és akik fontosak nekem, tudják az igazságot.”

Végül arra is választ adott, miért csak most döntött úgy, hogy nyilvánosan megszólal az őt ért sérelmekről.

„Mert mindenki azt mondta nekem, hogy a Real Madridnak nagy hatalma van, és el fogják ferdíteni az információkat. Fizikailag bántalmazni fognak, és kárt tesznek a nevemben, elrontják a hírnevemet. De még mindig rémálmaim vannak, minden egyes éjjel. Szeretném örökre lezárni ezt a fejezetet, de úgy érzem, amíg nem mesélem el a történetemet, addig nem leszek képes erre”

– zárta gondolatait a táplálkozási szakértő.

A Real Madridnak példátlan sérüléshullámmal kell megküzdenie

Alátámasztja Itziar González de Arriba nyilatkozatát, hogy a Királyi Gárdának az idény kezdete óta példátlan sérüléshullámmal kell megküzdenie. Xabi Alonsónak jelenleg sincs négy egészséges védője, ugyanis Éder Militao, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Ferland Mendy és Raúl Asencio is sérüléssel vagy betegséggel bajlódnak.

