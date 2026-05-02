Endrick Lyon 2025-26
Endrick visszatér Madridba, ahol már a szerepét is tudják

A Real Madrid döntése értelmében Endrick visszatér a Lyonban töltött kölcsönidőszak után, és a 2026/27-es idényben már az első csapat tagjaként számolnak vele. A klub hosszú távú terveiben a támadóposzton számolnak vele, ahol Vinícius Jr., valamint Mbappé mellett is bevethető lesz.

Az as.com cikke szerint a Real Madrid eldöntötte, hogy komolyan számol a jövőben Endrickkel. A klub szerint a brazil tehetség a 2026/27-es idényben már a felnőtt keret fontos tagja lesz, és nem terveznek sem újabb kölcsönadást, sem eladást.

Endrick jelenleg a francia Lyonban szerepel kölcsönben, ahol kifejezetten jó formát mutat, és a madridi vezetés elégedett a fejlődésével. A klubnál úgy látják, a francia első osztályban szerzett játéklehetőség pontosan azt adta meg neki, amire szüksége volt: rendszeres meccsterhelést és stabil fejlődési környezetet.

A spanyol klub álláspontja egyértelmű: a kölcsönadás kizárólag ideiglenes megoldás volt, és Endrick nyáron visszatér Madridba. A vezetőség szerint a játékos a jövő projektjének része, és hosszú távon kulcsszerepet szánnak neki a támadósorban.

A döntés hátterében az is áll, hogy a Real Madrid támadószekciója rendkívül erős, így Endrick korábban korlátozott játéklehetőségekhez jutott. A klub azonban továbbra is kiemelten nagy potenciált lát benne, és úgy véli, hogy a franciaországi tapasztalatok után készen állhat a következő lépcsőfokra.

A madridi elképzelések szerint Endrick nem kiegészítő emberként tér vissza, hanem fokozatosan beépülhet a rotációba, és hosszabb távon stabil kerettag lehet.

