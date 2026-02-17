A Barcelona elnökjelöltje berúgta az ajtót: Győzelme esetén perbe fogná a Real Madridot

Elindult a választási szezon a FC Barcelona háza táján, ahol két fő jelölt, Joan Laporta és Victor Font csap össze az elnöki székért.

A kampány egyik központi témája a játékvezetés helyzete a La Ligában. A katalán klub szerint az elmúlt években hátrányba kerültek a spanyol bíráskodás következetlensége miatt, és már hivatalos panaszt is benyújtottak a Spanyol Szövetség (RFEF) felé.

A beszámolók szerint Victor Font kedden külön eseményen ismertette első intézkedéseit arra az esetre, ha március 15-én megnyeri a választást.

Az egyik legmarkánsabb vállalása: jogi eljárás indítása a Játékvezetők Technikai Bizottsága (CTA) ellen feltételezett összeférhetetlenség miatt valamint per a Real Madrid Television ellen, versenytorzítási kísérlet címén

Font a Girona elleni mérkőzés után így fogalmazott:

„Világossá kell tennünk, hogy a Barcelona-szurkolók mélyen csalódottak és soha nem voltak ennyire kiszolgáltatott helyzetben.”

Szerinte az elmúlt öt évben a Real Madrid „torzította a versenyt”, és statisztikai példát is hozott:

„Ez idő alatt a Real Madrid 26-tal több büntetőt kapott, mint a Barcelona.”

Font nemcsak a madridi klubot, hanem a jelenlegi elnököt, Joan Laportát is célkeresztbe vette. Emlékeztetett Laporta ötéves ciklusára, és azzal vádolta, hogy inkább a Real Madrid elnökével, Florentino Pérezzel ápol jó kapcsolatot, ahelyett hogy konkrét lépéseket tenne a klub védelmében.

„A klub megvédése nem hangzatos nyilatkozatokat és szlogeneket jelent, hanem konkrét tetteket.”

Font szerint jogi csapata már készíti a panaszt az RFEF és a CTA ellen, amelyet megválasztása esetén azonnal benyújtanak. A kifogások között szerepel egy, a bizottságban dolgozó Yolanda Parga feltételezett összeférhetetlensége is.

A kemény fellépés ugyanakkor tovább ronthatja a Barcelona és a Real Madrid közötti kapcsolatot.

Érdekesség, hogy a katalán klub az utóbbi időben újra közeledett az európai futballvezetéshez, és időben rendezte viszonyát az UEFAval és az Európai Klubszövetséggel (ECA), míg a Real Madrid csak később kötött megállapodást velük.

Font zárásként ismét hangsúlyozta:

„A klub megvédése nem kiabálást jelent, hanem cselekvést. Be fogjuk perelni a Real Madrid Televisiont. Nem állunk sem Florentino, sem Tebas mellé. Nem vagyunk a barátaik.”

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.