Goal.com
LiveJegyek
Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Szabó Kristóf

A Real Madrid a világ legértékesebb futballklubja

Real Madrid
Barcelona
Manchester United
Manchester City
Liverpool
Paris Saint-Germain
Bayern München
Arsenal
Chelsea
Tottenham Hotspur

A Forbes magazin közzétette a világ legértékesebb labdarúgóklubjainak éves listáját, amelyet a Real Madrid vezet 9,5 milliárd dolláros becsült értékkel. A spanyol dominanciát a Barcelona második helye teszi teljesé, míg a dobogó legalsó fokára a Manchester United fért fel.

A gazdasági szaklap legfrissebb adatai alapján a Real Madrid 6,75 milliárd dollárról ugrott egy év alatt 9,5 milliárdra, míg a második Barcelona a Manchester United csapatát ugrotta át egy év alatt, és lett a második legértékesebb klub 7,5 milliárd amerikai dollárral.

A tízes listán az angol dominancia azonban megkérdőjelezhetetlen, a Liverpool a negyedik, a Manchester City pedig egy év alatt két helyet visszacsúszva a hetedik helyen zárt, helyét a BL-döntőre készülő Paris Saint-Germain vette át. A friss angol bajnok Arsenal a nyolcadik legértékesebb klub, ugyanakkor jövőre nagyobbat ugorhat az észak-londoni együttes, ugyanis a pályán elért eredmények és a Bajnokok Ligája döntője mindenképp felfelé nyomja az Arsenal értékét.

A világ tíz legértékesebb futballklubja

HelyezésKlubBecsült érték (milliárd dollár)
1.Real Madrid9,5
2.FC Barcelona7,5
3.Manchester United7,2
4.Liverpool6,2
5.Paris Saint-Germain5,8
6.Bayern München5,7
7.Manchester City5,5
8.Arsenal5,4
9.Chelsea4,2
10.Tottenham Hotspur3

Forrás: BBC


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés