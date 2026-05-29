A Real Madrid a világ legértékesebb futballklubja

A gazdasági szaklap legfrissebb adatai alapján a Real Madrid 6,75 milliárd dollárról ugrott egy év alatt 9,5 milliárdra, míg a második Barcelona a Manchester United csapatát ugrotta át egy év alatt, és lett a második legértékesebb klub 7,5 milliárd amerikai dollárral.
A tízes listán az angol dominancia azonban megkérdőjelezhetetlen, a Liverpool a negyedik, a Manchester City pedig egy év alatt két helyet visszacsúszva a hetedik helyen zárt, helyét a BL-döntőre készülő Paris Saint-Germain vette át. A friss angol bajnok Arsenal a nyolcadik legértékesebb klub, ugyanakkor jövőre nagyobbat ugorhat az észak-londoni együttes, ugyanis a pályán elért eredmények és a Bajnokok Ligája döntője mindenképp felfelé nyomja az Arsenal értékét.
A világ tíz legértékesebb futballklubja
|Helyezés
|Klub
|Becsült érték (milliárd dollár)
|1.
|Real Madrid
|9,5
|2.
|FC Barcelona
|7,5
|3.
|Manchester United
|7,2
|4.
|Liverpool
|6,2
|5.
|Paris Saint-Germain
|5,8
|6.
|Bayern München
|5,7
|7.
|Manchester City
|5,5
|8.
|Arsenal
|5,4
|9.
|Chelsea
|4,2
|10.
|Tottenham Hotspur
|3
Forrás: BBC
