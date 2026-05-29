A Real Madrid a világ legértékesebb futballklubja

A gazdasági szaklap legfrissebb adatai alapján a Real Madrid 6,75 milliárd dollárról ugrott egy év alatt 9,5 milliárdra, míg a második Barcelona a Manchester United csapatát ugrotta át egy év alatt, és lett a második legértékesebb klub 7,5 milliárd amerikai dollárral.

A tízes listán az angol dominancia azonban megkérdőjelezhetetlen, a Liverpool a negyedik, a Manchester City pedig egy év alatt két helyet visszacsúszva a hetedik helyen zárt, helyét a BL-döntőre készülő Paris Saint-Germain vette át. A friss angol bajnok Arsenal a nyolcadik legértékesebb klub, ugyanakkor jövőre nagyobbat ugorhat az észak-londoni együttes, ugyanis a pályán elért eredmények és a Bajnokok Ligája döntője mindenképp felfelé nyomja az Arsenal értékét.

A világ tíz legértékesebb futballklubja

Helyezés Klub Becsült érték (milliárd dollár) 1. Real Madrid 9,5 2. FC Barcelona 7,5 3. Manchester United 7,2 4. Liverpool 6,2 5. Paris Saint-Germain 5,8 6. Bayern München 5,7 7. Manchester City 5,5 8. Arsenal 5,4 9. Chelsea 4,2 10. Tottenham Hotspur 3

Forrás: BBC

