Visszatérhet Londonba a Real Madrid klasszisa

Komoly erősítésen dolgozhat a Tottenham Hotspur: a londoni klub érdeklődik a Real Madrid rutinos középhátvédje, Antonio Rüdiger iránt.

A 32 éves német válogatott védő iránt több angol klub is élénken érdeklődik. A Spurs mellett a Crystal Palace és a West Ham United is figyeli a helyzetét.

Rüdiger neve nem ismeretlen a Premier League-ben: korábban meghatározó szerepet játszott Angliában, hiszen korábban a Chelsea játékosa volt, majd Madridban is bizonyította klasszisát. Tapasztalata, fizikális jelenléte és vezéregyénisége különösen vonzóvá teszi azoknak a csapatoknak, amelyek stabilitást keresnek a hátsó alakzatban.

A Tottenham számára a védelem megerősítése prioritás a következő szezon előtt, és egy ilyen kaliberű játékos érkezése azonnali minőségi ugrást jelenthetne.

Egy esetleges átigazolás azonban több tényezőtől is függ. A Real Madrid álláspontja alapvető, hiszen a spanyol gigász csak megfelelő ajánlat esetén engedné el a tapasztalt bekket. Emellett a játékos fizetése és az átigazolási csomag pénzügyi részletei is meghatározóak lehetnek.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.