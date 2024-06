Reagált a Barcelonával kapcsolatos pletykákra a Real Sociedad játékosa

Szerinte ez a klubra nézve is hízelgő.

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára Svájc ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Mikel Merino nyilatkozott.

A cikk lejjebb folytatódik

Természetesen a nyáron felpezsdültek az átigazolási pletykák gyakorlatilag minden csapatnál, nincs ez másképp a Barcelona esetében sem. A legújabb kiszemelt a Real Sociedad spanyol válogatott középpályása, aki most reagált a pletykákra.



"Hízelgő a Barcelona megkeresése, szerintem ez jó visszajelzés a Real Sociedad számára is. Mindig öröm, ha a játékommal felhívom magamra a figyelmet. Ez azt is jelenti, hogy a Sociedad valamit nagyon jól csinál. Legalábbis szerintem.