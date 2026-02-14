Stadiont váltott a La Liga-csapat, ezért nem adhat el jegyet a soron következő bajnokira!

Nem várt fejlemény látott napvilágot a Rayo Vallecano-Atletico Madrid spanyol bajnoki mérkőzést megelőzően: a Vallecas helyett a Leganes hazai pályáján rendezik majd a találkozót.

A döntés hátterében az áll, hogy a Rayo stadionjának gyepszőnyege nincs megfelelő állapotban, így ideiglenesen a Butarque Stadionban kell pályára lépnie a madridi klubnak. Itt azonban nem ért véget az összecsapást övező furcsa döntések sora.

A rendőrség ugyanis megtiltotta a Rayónak, hogy jegyeket árusítson az Atletico elleni városi rangadóra, amelyet ennek értelmében csak a bérlettel rendelkező szurkolók tekinthetnek meg. A Mundo Deportivo megjegyzi, hogy a rendőrség Erőszakellenes Testülete magas kockázatúként tartja számon a két fél ütközeteit, emiatt szólt bele a jegyárusításba.

Csakhogy ezzel az intézkedéssel egy jelentős bevételi forrástól esik el a Rayo Vallecano, amely közleményben fejezte ki nemtetszését. A szóban forgó összecsapást vasárnap 16:15-től rendezik.

A Vallecasszal már nem először adódtak problémák. Egy héttel ezelőtt a Rayo Real Oviedo elleni mérkőzését kellett elhalasztani a pálya állapota miatt.

