Hamarosan újabb aranylabdást adhat a Manchester City, állítja a Premier League-legenda

A volt francia balhátvéd nagyon elismerően szólt honfitársáról a Oddschecker műsorában, kiemelve, hogy a technikájával és a kreativitásával bármely védelmet fel tudja törni.

"Cherki különleges - kezdte Sagna. - Az alapján, ahogyan játszik, elmondható róla, hogy egy igazi showman. Az egész stadiont szórakoztatja. Ő az a fajta játékos, aki miatt kimész a stadionba, hogy élőben lásd. Élvezet nézni a játékát. Kreatív, természetes, illetve kifejezetten tetszik, hogy mindig széles mosollyal az arcán játszik.

Kivehető a játékstílusából, hogy az utcán kezdett el játszani. A brazil játékosokra emlékeztet, akik képesek cselezni, játszani, nem mellesleg pedig remek a labdakezelésük. (...) Szerintem mindenképpen megnyerheti az Aranylabdát a jövőben, és még van ideje rá, mivel még nagyon fiatal."

Mint ismert, a Manchester City másik futballistája, Rodri 2024-ben kapta meg a rangos díjat, így ha beteljesülnek Sagna szavai, idővel még egy aranylabdása lehet az Égszínkékeknek.

Cherki jó úton halad a cél felé: 31 bajnoki mérkőzésen négy gólt és 12 gólpasszt jegyzett úgy, hogy alig több mint az összecsapások felén nevezte őt a kezdőbe Pep Guardiola vezetőedző.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.