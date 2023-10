Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Bernard Casoni 2015-ben mindössze kilenc mérkőzés erejéig irányította az azóta már több névváltozáson átesett Videoton FC-t. A francia szakember még csak a nyáron vette át a hazája harmadosztályában szereplő US Orléans irányítását, de máris botrányba keveredett.

A L’Equipe cikke szerint a 62 éves edző rasszista kijelentéseket tett, a rendőrség pedig eljárást indított az ügyben. Casoni korábban Algériában, Tunéziában és Marokkóban is megfordult klubszinten, de az itt szerzett tapasztalatait igen érdekes szövegkörnyezetben hangoztatja csapatánál.

„Az a dolgom, hogy segítsek nekik megoldani a problémáikat. Ennyi az egész, minden eddigi csapatomnál ezzel foglalkoztam, még Észak-Afrikában is. A mostani játékosaim sem hülyébbek az észak-afrikaiaknál”

– fogalmaz gyakran Casoni az edzéseken az egyik játékos elmondása alapján.

Azonban nem ez volt az egyetlen rasszista kijelentése, hiszen szintén a csapaton belülről érkező információk szerint augusztusban az alábbi kijelentést tette:

„Nekik nincs is szükségük megkülönböztető mezre, hiszen mind feketék”

- utalva arra, hogy az öt fős csoportba osztott csapatban csak fekete bőrszínű labdarúgó volt.

Ha ez nem lett volna még elég, a klubhoz közel állók információi szerint szerette volna "kifehéríteni" a keretet, sérelmezte, hogy rengeteg színesbőrű labdarúgó van a klubnál. Ezt később úgy tagadta, hogy ő csak az etnikai kiegyensúlyozottságot szeretné megtartani.

Korábban a US Orléan elnöke a védelmébe vette a szakembert és az újságírókat támadta azzal, hogy karaktergyilkosságot akarnak kihozni az ügyből A klub hozzáállása azután változott meg, hogy a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) etikai bizottsága is napirendre vette az ügyet, majd az orléans-i ügyészség is vizsgálatot indított az ügyben.

Az US Orléans kedden hivatalos közleményt adott ki melyben kijelentik, hogy felfüggesztik munkavégzés alól Bernard Casonit. A szakember statisztikái sem a legjobbak, hiszen az eddig lejátszott nyolc meccsen két-két győzelem és döntetlen, valamint négy vereség a mérleg, így az alakulat kiesőhelyen áll a bajnokságban.

Forrás: Nemzeti Sport