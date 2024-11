Rasszista megjegyzése miatt súlyos büntetést kap a Tottenham középpályása

Az FA nem találta viccesnek az uruguayi mondatát.

A Tottenham középpályása, Rodrigo Bentancur várhatóan „jelentős” eltiltást kap a Szon Hungminről tett rasszista megjegyzése miatt.

A uruguayi válogatottat szeptemberben vádolta meg az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) egy hazájában tett televíziós interjúban elhangzott megjegyzése miatt. Bentancur egy tréfásnak szánt mondatot ejtett el, miszerint van egy meze Szontól, - a riporter számára, aki elkérte a koreai mezét - „vagy Szon unokatestvérétől, mindegyikük egyformán néz ki”.

Bentancur bocsánatot kért Szontól egy nyilvános közösségi média posztban és a dél-koreai válogatott játékos elmondta, hogy csapattársa majdnem sírva fakadt, amikor legközelebb találkoztak.

„Otthon voltam, és nem is igazán tudtam, mi történik” – mondta Son. „Csak egy hosszú üzenetet küldött nekem, amit érezni lehetett, hogy a szívéből jön. Amikor visszajött a felkészülésre, nagyon sajnálta, és amikor nyilvánosan, és személyesen is bocsánatot kért, majdnem elsírta magát. Olyan volt, mintha tényleg nagyon sajnálta volna. Mindannyian emberek vagyunk, hibázunk, és tanulunk belőle. De én szeretem Rodrigót, hibázott, de nincs harag köztünk.



A The Sun értesülései szerint az eltiltás a válogatott szünet után léphet életbe, amely hét meccsre fog szólni.