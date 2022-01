Rashford az utolsó pillanatban döntött

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Manchester United mai győzelmével megelőzte a tabellán ellenfelét, így jelenleg Bajnokok Ligája indulást érő helyet foglalnak el. A Wolves azonban továbbra is szorosan követi a manchesteri csapatot, mindössze egy pont lemaradással, plusz egy lejátszott meccsel.

A találkozón hosszú ideig kellett várni az első, és egyben egyetlen találatra, bár a második félidőben mindkét fél közel került a gólszerzéshez, de nem tudták gólra váltani a lehetőségeket. Sokáig úgy tűnt, hogy döntetlen lesz a vége, Marcus Rashford a hosszabbítás harmadik percében azonban eldöntötte a mérkőzést. Az ellenfél játékosai les miatt reklamáltak, azonban sem a játékvezető, sem a VAR nem jelezte a szabálytalanságot, a gól érvényes maradt.

Cristiano Ronaldo is végig a pályán volt – Rangnick a két nappal ezelőtti mérkőzéssel ellentétben most nem cserélte le –, de nem segítette gólhoz csapatát. Jelenleg a vörösök a negyedik helyen állnak a Premier League-ben, ha ezt megtartják, fizetéscsökkentés miatt valószínűleg nem fog távozni a klasszis. Azonban több olyan klub is van mögöttük, amelyek kevesebb mérkőzést játszottak, még nem biztos tehát a Bajnokok Ligája indulást érő hely, így a portugál játékos maradása sem.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Chelsea–Tottenham mérkőzésen a hazai siker szorzója 1,76. (x)