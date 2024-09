Raphael Varane fontolgatja a visszavonulást?

A korábbi Manchester United és Real Madrid sztár 31 évesen a sérülések poklát megjárva úgy tűnik elhatározta magát

A 31 éves játékos sorozatos problémákkal küzd, különösen a térdével, ami azt jelenti, hogy a nyári csatlakozása óta mindössze egyszer lépett pályára új klubjában.

Varane várhatóan még hónapokig nem térhet vissza, és a Le Parisien szerint a korai visszavonulást fontolgatja. A Como sztárszerződése még a Serie A-ban szereplő csapatukban sincs regisztrálva, és most már a játékoson múlik, hogy a továbbiakban is segítse Cesc Fabregas vezetőedzőt.

Varane szerződése a Comónál felbontásra kerülhet, mivel a Le Parisien állítása szerint Varane „hamarosan” hivatalosan is bejelenti visszavonulását. A 93-szoros francia válogatott játékos négyszeres Bajnokok Ligája-győztes, és számos más cím mellett a világbajnokságot is felemelte. A világ két legnagyobb klubjában, a Real Madridban és a Manchester Unitedben is játszott, és már nem sok mindent érhet el.

A nemzetközi futballtól azután vonult vissza, hogy Franciaországgal bejutott a 2022-es világbajnokság döntőjébe, ahol büntetőkkel kikapott Argentínától. De pályafutása során 22 címet nyert, így ez hamar feledésbe merülhetett és a trófeaszekrénye még így is tele van.