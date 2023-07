Raphael Honigstein: Szoboszlai fontos személyiséggé nőheti ki magát Liverpoolban

Elismerően nyilatkoztak a magyar játékosról.

Szoboszlairól nyilatkoztak a Liverpool hivatalos honlapjának.

Nagyon technikás játékos, jól lát a pályán, elég magas is, szóval nagyon impozánsan néz ki” – mondta Raphael Honigstein Bundesliga-szakértő a „vörösök” honlapjának. „Sokat dolgozik a pályán, jól birtokolja a labdát, emellett nagyon szorgalmas – ehhez alkalmazkodnia kellett, amikor a Red Bull-csoporthoz igazolt – és remek lövései vannak szabadrúgásból. Ő egy nagyon technikás támadó középpályás, talán ez a legjobb leírás róla” – tette hozzá.

„Szobó olyan játékos, aki mindkét irányba dolgozik, nagyon erőteljes előrefelé és sok bizonytalanságot tud okozni támadásban, ugyanakkor keményen dolgozik, amikor nem a csapata birtokolja a labdát, ezért a labda mindkét oldalán meg kell küzdeni vele” – vélekedett a Leipziger Volkszeitung vezető futballszakírója, Guido Schäfer.

A 2019–2020-as idényben az osztrák bajnokság legjobbjának járó elismerés mellett Magyarországon is az Év Férfi Sportolójának megválasztott Szoboszlai bár még csak 22 éves, jelentős Bajnokok Ligája-tapasztalattal rendelkezik, ráadásul hazája válogatottjának csapatkapitánya – emelte ki a Liverpool honlapja.

„Ő egy nagy személyiség a Magyarországon betöltött státusza és termete miatt is – amolyan generációjának játékosa. Lipcsében sokan segítettek körülötte, de úgy vélem, egy nagyobb klubban is nagyon fontos személyiséggé nőheti ki magát, feltéve, hogy fejlődése folytatódik” – fűzte hozzá Honigstein, aki nemrég interjút is készített a 22 éves középpályással.

„Nagyon kiegyensúlyozott, okos srác, aki szerintem remekül passzol a csapatba” – hangsúlyozta a Bundesliga-szakértő.

„Tudjuk, hogy a Liverpool nagy figyelmet fordít a felderítésre, nem csak a játékosprofilokra, hanem a labdarúgók személyiségére is és úgy gondolom, az ő karaktere ezen is nagyon magas pontszámot ért volna el” – tette hozzá Honigstein.

Szoboszlai aláírása után úgy jellemezte magát, hogy olyan játékos, aki be tudja játszani a két tizenhatos közötti területet, középen és a széleken is tud játszani, emellett az egyik szemét mindig a kapun tartja.

„A Lipcse edzője, Marco Rose nagyon jól ismeri őt, hiszen már Salzburgban is együtt dolgoztak és érezhető, hogy jó mentalitással és tudással a legutóbbi idényben önbizalmat adott neki. Kiemelkedő teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat edzőjének és ez nagy hatással volt a csapatra” – mondta immár Guido Schäfer.

„Valószínűleg ő egy igazi 10-es, de ez a szerepkör nem mindig felel meg a modern futballnak a pályán elfoglalt pozíció szempontjából, de ha ezt elfelejtjük és a hatásról és a játékstílusról beszélünk, akkor ő egy igazi 10-es” – fejtette ki Schäfer.

„Olyan játékos, aki gyakran adja az utolsó passzt, csatlakozik a támadásokhoz, nagyon kreatív és kiválóan cselez. Klasszikus támadó középpályás” – tette hozzá a lipcsei szakíró.

„Ha azt feltételezzük, hogy a Liverpool továbbra is az eddigi felállással játszik, 4–3–3-ban, akkor támadásban mindkét szélen és 8-asként (középső támadó középpályás) is bevethető” – magyarázta Honigstein.

„Esélyes, hogy ő jobb oldali 8-as lesz, de veszélyes, ha balról érkezik, hiszen jobb lábával gólveszélyt jelenthet, vagy játszhat szélesebb területen, mert a labda többször van a bal oldalon, így a jobb oldal megnyílik” – jegyezte meg Honigstein.

„Ő imád kapcsolatba lépni a szurkolókkal és ezt szereti a maga javára fordítani. A játék érzelmeit a saját ösztönzésére használja fel. Neki van a legjobb lába, amit Lipcsében láttam. Nagyon intelligens játékos és ha meg tudja mutatni tudását, akkor a Liverpool-szurkolók imádni fogják” – összegzett Schäfer.



Forrás: Nemzeti Sport