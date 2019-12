Rangos elismerést kapott Cristiano Ronaldo

Vasárnap este a Globe Soccer Awards elismeréseit adták át Dubaiban.

A 2010 óta odaítélt díjat az adott év legjobban teljesítő labdarúgói és szakvezetői vehetik át az Európai Klubszövetség és az Európai Játékosügynökök Szervezetének közös szervezésében.

Nos, idén ismét Cristiano Ronaldo lett a legjobb labdarúgó, és ez már a 6. elismerése a portugál klasszisnak.

A támadója csapattársainak és a rá szavazóknak, valamint a házigazdáknak köszönte meg az elismerést, miután átvette a trófeát.

🏆🇵🇹 CRISTIANO RONALDO crowned BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR at the 2019 Dubai Globe Soccer Awards@Cristiano #cristiano #juventus #cr7 #portugal @selecaoportugal @juventusfc @DubaiSC pic.twitter.com/LLMHmLyWYN