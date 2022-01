Rangnick: lesznek téli távozók

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Vörös ördögök átmeneti menedzsere egy interjúban elismerte, hogy több távozó játékos is elhagyhatja csapatát januárban, és több klubbal is folynak a tárgyalások az átigazolásokról. Az ESPN szerint Martial, Lingard, van de Beek, Bailly és Henderson is azok között van, akik a több játéklehetőség reményében máshol folytatnák a pályafutásukat.

„Nem tudom, mi fog történni, de azt igen, hogy kik azok, akik távozni szeretnének. Tudom, hogy tárgyalások zajlanak, de én nem veszek részt ebben, de ha konkréttá válik egy megegyezés, akkor tudni fogok róla. Várunk, és meglátjuk, mi történik” – idézte az ESPN Ralf Rangnickot.

A német menedzser az elmúlt két bajnokin két gólt szerző Rashfordra is kitért, aki szerinte jóval többre képes annál, minthogy csak csereként segítse a csapatot.

„Sok jó játékosunk van az ő pozíciójában, de ha így folytatja, és szállítja a gólokat, jó úton jár, hogy visszatérjen a kezdőcsapatba” – összegezte Rangnick.

