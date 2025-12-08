Rangadókkal folytatódik a Bajnokok Ligája

A tabellán veretlenül éllovas Arsenal Belgiumban, a Club Brugge otthonában lép pályára, a címvédő és jelenleg második Paris Saint-Germain pedig a baszk Athletic Bilbao vendégeként szerepel.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló:
kedd:
Kairat Almati (kazah)-Olimpiakosz (görög) 16.30
Bayern München (német)-Sporting Lisboa (portugál) 18.45
Internazionale (olasz)-Liverpool (angol) 21.00
FC Barcelona (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 21.00
Atalanta (olasz)-Chelsea (angol) 21.00
Tottenham Hotspur (angol)-Slavia Praha (cseh) 21.00
PSV Eindhoven (holland)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00
AS Monaco (francia)-Galatasaray (török) 21.00
Union Saint-Gilloise (belga) - Olympique Marseille (francia) 21.00
szerda:
Villarreal (spanyol)-FC Köbenhavn (dán) 18.45
Qarabag (azeri)-Ajax Amsterdam (holland) 18.45
Borussia Dortmund (német)-Bodö/Glimt (norvég) 21.00
Bayer Leverkusen (német)-Newcastle United (angol) 21.00
Benfica (portugál)-SSC Napoli (olasz) 21.00
Juventus (olasz)-Pafosz (ciprusi) 21.00
Club Brugge (belga)-Arsenal (angol) 21.00
Athletic Bilbao (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia) 21.00
Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 21.00
