real madrid manchester cityGetty Images
GOAL

Rangadókkal folytatódik a Bajnokok Ligája

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz kedden, míg szerdán este Real Madrid-Manchester City rangadót rendeznek.

A tabellán veretlenül éllovas Arsenal Belgiumban, a Club Brugge otthonában lép pályára, a címvédő és jelenleg második Paris Saint-Germain pedig a baszk Athletic Bilbao vendégeként szerepel.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló:

kedd:

Bajnokok Ligája
Internazionale crest
Internazionale
INT
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Bajnokok Ligája
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Kairat Almati (kazah)-Olimpiakosz (görög) 16.30

Bayern München (német)-Sporting Lisboa (portugál) 18.45

Internazionale (olasz)-Liverpool (angol) 21.00

FC Barcelona (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 21.00

Atalanta (olasz)-Chelsea (angol) 21.00

Tottenham Hotspur (angol)-Slavia Praha (cseh) 21.00

PSV Eindhoven (holland)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00

AS Monaco (francia)-Galatasaray (török) 21.00

Union Saint-Gilloise (belga) - Olympique Marseille (francia) 21.00

szerda:

Villarreal (spanyol)-FC Köbenhavn (dán) 18.45

Qarabag (azeri)-Ajax Amsterdam (holland) 18.45

Borussia Dortmund (német)-Bodö/Glimt (norvég) 21.00

Bayer Leverkusen (német)-Newcastle United (angol) 21.00

Benfica (portugál)-SSC Napoli (olasz) 21.00

Juventus (olasz)-Pafosz (ciprusi) 21.00

Club Brugge (belga)-Arsenal (angol) 21.00

Athletic Bilbao (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia) 21.00

Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 21.00

Forrás: MTI

Hirdetés
0