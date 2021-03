Ramsey visszatérne Angliába, de nem az Arsenalhoz

Olasz sajtóértesülések szerint Aaron Ramsey nyáron távozhat a Juventustól és visszatérhet Angliába, ám nem korábbi csapatához, az Arsenalhoz, hanem a Liverpoolhoz.

A Calciomercato arról ír, hogy a Juventus újjáépítési terveinek Aaron Ramsey is "áldozata" lehet. Az olasz lap szerint fizetése és folyamatos sérülései miatt a torinói gárda nem ragaszkodna a wales-i középpályáshoz.

A Liverpool nyáron mindenképp szeretne egy középpályást igaozlni, hiszen jó eséllyel Georgino WIjnaldum ingyen távozik -valószinűleg Barcelonába igazol- a nyáron, miután lejár a szerződése és nem szeretné meghosszabbítani azt.

A középpályás több, mint egy évtizedet töltött a rivális Arsenal csapatánál és Juventusba való igazlását követően is többször elmondta, hogy mennyire fontos az életében a londoni klub, ehhez képest meglepő, hogy most a hírek szerint ő maga is a Vörösökhöz igazolna a legszívesebben és nem korábbi klubjához térne vissza. Sőt, korábban az Ágyúsok városi riválisának, a West Hamnek az érdeklődéséről is lehetett olvasni Ramsey kapcsán.

