Ramos nemet mondott a United magasabb fizetésére

Sergio Ramos közel áll hozzá, hogy napokon belül két évre szóló szerződést írjon alá a Paris Saint-Germainnel.

Angol lapértesülések szerint a 35 esztendős védőnek a Manchester Unitedtől is volt konkrét ajánlata, méghozzá anyagi feltételekben még jobbat is kínáltak, mint a PSG, ám a Vörös Ördögök csak egy évre szerződtették volna Ramost, újabb egy év opciós lehetőséggel, márpedig amikor a Real Madridtól való távozását bejelentette, ez volt a fő ok, amiért 16 esztendő után elhagyta a Királyi Gárdát.

A Daily Star azt írja, a United heti 200 ezer fontos fizetést adott volna a hátvédnek, ehhez képest valamivel alacsonyabb gázsija lesz Párizsban.

A Goal információi szerint viszont egyelőre nincs megállapodás Ramos és a PSG között. Közben pedig egy másik angol klub, az Arsenal is puhatolózik a játékos képviselőinél.

