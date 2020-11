Ramos és a tizenegyesek

A spanyolok világbajnok védője, Sergio Ramos az előző bajnoki szezonban jelentős szerepet vállalt a bajnoki címében, rendkívül magabiztosan lőtte ugyanis a tizenegyeseket. Berúgta a Real Sociedadnak, a Getafének és a Bilbaónak is, és mivel valamennyiszer egy góllal nyertek a madridiak, elég fontos volt, hogy ne hibázzon.

Spanyolország a Nemzetek Ligájában Svájccal csapott össze a hétvégén, az említettek miatt is kaphatta meg Ramos a büntető végrehajtását. Ráadásul nem is egyszer, mert két tizenegyest is kaptak, az elsőt az 56. percen a másodikat a nyolcvanadikban.

Ritka, amikor valaki ugyanazon a meccsen kaphat javítási lehetőséget, és az is ritka, hogy el is meri vállalni. Elsőre lelassította a mozgását nekifutás közben, nézte a labdát, és figyelte a kapus mozgását is, aztán amikor a jobb alsó felé tartott a labda, Yann Sommer odaért. Ramos azt gondolhatta, ha már elsőre jobb kézre lőtte, azzal jár túl a kapus agyán, hogy megint ugyanoda lövi. A kapusnak azonban esze ágában sem volt váltani, olvasott Ramos gondolataiban, és ismét védett. Ez egy sokkal gyengébb kísérlet volt az elsőnél.

A magyar országos tizenegyesrúgóbajnokságon is fontos lesz, hogy gondolkodni kell a kapus fejével.

Ramos amúgy 2018. májusban hibázott utoljára, azóta 23-szor volt eredményes tizenegyesből, ami remek arány. A legutóbbi két elhibázott büntetőjéhez 2016 júniusáig kell visszamenni az időben, akkor a 2016-is Európa-bajnokságon Subasic védte a próbálkozását.

A holland Frank de Boer sokkal nagyobb tétnél, Európa-bajnoki elődöntőben hagyott ki kettőt, egyet a rendes játékidőben, egyet már a büntetőpárbajban. Martin Palermo nyomdokaiba még így sem érhetnek, az argentin csatár ugyanis egy kolumbiai elleni meccsen háromszor hibázott, de a kapusnak csak egyszer kellett védenie.