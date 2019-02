Ramos: A videóbíró igazságosabbá teszi a futballt

A Real Madrid idegenben 2-1-re legyőzte az Ajaxot a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésen, de a beszédtémát a mérkőzés során és azt követően nem a három szabályos, hanem egy érvénytelenített találat jelentette a beszédtémát.

A videóbíró (VAR) ebben körben debütált a legrangosabb európai kupasorozatban, és az első igénybevételét követően komoly vitát generált. Történt ugyanis, hogy az első félidőben Nicolas Tagliafico megszerezte a vezetést az Ajaxnak, de a játékvezető a videós segítséget igénybe véve végül nem adta meg a gólt.



A hivatalos indoklás szerint a fejes pillanatában Dusan Tadic pár centivel lesen helyezkedett, és a pozíciójával akadályozta a Real Madrid kapusát a labda megszerezésében.

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB