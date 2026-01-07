Rákos megbetegedést diagnosztizáltak a Liverpool legendájánál

Szomorú hírt közölt Kevin Keegan családja: a Newcastle United és az angol válogatott korábbi legendás menedzserénél daganatos megbetegedést diagnosztizáltak. A 74 éves szakembert nemrég kórházba szállították, miután tartós panaszai jelentkeztek, állapotát az orvosok folyamatosan figyelemmel kísérik.

Keegan játékosként kétszer lett Aranylabdás, edzői pályafutása pedig szorosan összefonódott a Newcastle Uniteddel, ahol több korszakban is dolgozott. Utolsó menedzseri megbízatását 2008-ban töltötte be, amikor nagy várakozások közepette tért vissza a klubhoz, ám később összetűzésbe került a csapat akkori tulajdonosával, Mike Ashley-vel.

A család közleményében megerősítette, hogy Keegant további kivizsgálások után rákkal diagnosztizálták, és hamarosan megkezdi a szükséges kezeléseket. A tájékoztatás szerint hálás az őt ellátó orvosi csapat munkájáért, ugyanakkor a nehéz időszakban nyugalmat és magánéletük tiszteletben tartását kérik, további részleteket egyelőre nem kívánnak megosztani.