Ráijesztett a Sporting a Bayernre, de nem borult a papírforma Münchenben

A Bayern München 3-1-re legyőzte hazai pályán a portugál Sporting CP-t a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában, így megszerezte ötödik győzelmét az idei sorozatban.

Az Arsenal elleni rangadó elvesztése után a Bayern München a Sportingot fogadta. A bajorok nagy lendülettel kezdték a mérkőzést, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy Lennart Karl már az 5. percben betalált a portugálok kapujába, apró szépséghiba, hogy a VAR érvénytelenítette a gólt. Ahogy várható volt az első félóra a müncheniek nyomásával telt, 8:1 volt a kapura lövések aránya, Rui Silva például Serge Gnabry kísérletét hárította bravúrral. Az első félidőben még Harry Kane és Karl is - újfent - megvillant, de a jég nem tört meg bajor szempontból, 45 percet követően 0-0 állt az eredményjelzőn.

Az első félidő alapján nyugodtak lehettek a Bayern München szurkolói a játék képe miatt, ez egészen 54 percig tartott, amikor a semmiből, Joshua Kimmich öngóljával megszerezte a vezetést a Sporting. A Bayern érezhetően ritmust váltott, ez a 65. percben érett góllá, amikor Gnabry egyenlített. A portugálokat ez alaposan megzavarta, alig 4 perc elteltével érkezett ismét Karl, ezúttal már érvényes gólt szerzett, így máris fordult a kocka. Karl a legfiatalabb játékos lett ezzel, aki egymást követő három Bajnokok Ligája-mérkőzésen betalált. Nem kellett sokat várni arra sem, hiszen a 77. minutumban Gnabry és Tah összjátéka újabb gólt eredményezett, innen pedig már nem volt visszaút a vendégek számára.

A Bayern nyert és hat forduló után 15 ponttal áll, míg a Sporting tízzel.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.