Raheem Sterling marad Londonban?

Raheem Sterling keresi a módját, hogy a nyáron elhagyja a Chelsea-t. A szélső három klub érdeklődését is felkeltette.

Sterling a múlt hétvégén nem vette jó néven, hogy a Chelsea új főnöke, Enzo Maresca, kirakta a Kékek keretéből a Manchester City elleni Premier League-nyitányra. Az angol válogatott játékossal ezt követően közölte az olasz edző, hogy nem szerepel a szezonra vonatkozó tervekben. Sterling most egyedül edz távol Cobhamtól, és megegyezett a Chelsea-vel, hogy a nyáron elhagyja a klubot.

A Daily Mail most arról számolt be, hogy Sterling még az átigazolási időszak vége előtt a Crystal Palace és az Aston Villa érdeklődését is felkeltette egy nyári átigazolással kapcsolatban. A beszámolók szerint a két klub egyelőre még próbálják kitalálni, hogy valóban szóba jöhet-e az üzlet, mivel az átigazolási ablak alig több mint egy hét múlva zárul. A Manchester City korábbi sztárjának állítólag heti 325 ezer fontos fizetése a legnagyobb akadálya annak, hogy bármelyik fél leigazolja a nyáron.

Könnyen elképzelhető, hogy Sterling jelentős fizetéscsökkentést is elfogad, csakhogy a nyáron egy másik klubhoz szerződjön, mivel a 29 éves szélső rendszeres játékidőre vágyik, amit a Chelsea-nél nem fog megkapni. Arról is beszámoltak, hogy Angliában szeretne maradni, ezért a Juventushoz való költözés jelenleg nem biztos, hogy annyira megmozgatja.