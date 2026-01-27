Úgy tűnik véget ér Sterling kálváriája a Chelsea-nél - napokon belül távozhat a szélső

Raheem Sterling hamarosan maga mögött hagyhatja karrierje legnehezebb időszakát, és a következő napokban elbúcsúzhat a Chelsea-től. Az angol válogatott szélső heti 325 ezer fontos szerződését akár már hétfőn felbonthatják, amikor lezárul az átigazolási időszak.

Sterling 2022-ben igazolt a Manchester Citytől a londoni klubhoz egy ötéves megállapodással, ám 2024 májusa óta nem lépett pályára a Chelsea színeiben. A legutóbbi idényt kölcsönben az Arsenalnál töltötte.

A klub egyre optimistább azzal kapcsolatban, hogy vagy új csapatot talál és megpróbálja újraindítani karrierjét a szélső, vagy megegyezés születik a szerződéséből hátralévő 18 hónap felbontásáról – amely még mindig több mint 25 millió fontot garantál számára. Úgy tudni, Sterling nem szívesen menne bele egy újabb kölcsönszerződésbe, végleges megoldást szeretne.

A 31 éves támadó tavaly Enzo Maresca döntése után került kölcsönbe az Arsenalhoz, miután közölték vele, hogy kevés játéklehetőségre számíthat. Mikel Arteta irányítása alatt azonban Észak-Londonban is alig jutott szóhoz, így a nyáron ugyanabba a bizonytalan helyzetbe tért vissza a Chelsea-hez.

Bár az új vezetőedző, Liam Rosenior azt ígérte, hogy minden játékos „tiszta lappal” indul, Sterling távozása így is egyre valószínűbb.