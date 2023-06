Rabiot szabadon igazolható, Manchester lehet a következő állomása

Tavaly is már közel állt az alakulathoz.

Június 30-án lejár Adrien Rabiot szerződése a Juventusnál, a játékos jövője a klubnál még továbbra is bizonytalan.

A 28 éves franciáért azonban bejelentkezett Erik Ten Hag is, aki szívesen dolgozna együtt a középpályással. A The Athletic információi szerint a Vörös Ördögök már fel is vették a kapcsolatot a játékos édesanyjával, aki egyben az ügynöke is.

Az olasz Calciomercato szerint a Manchester United ajánlata ellenére is van esély arra, hogy Torinóban marad a játékos, a Zebrák is maguknál szeretnék tudni a középpályást. Helyzetüket nehezíti, hogy tavaly már mindenben megegyezett Rabiot a manchesteriekkel, de a Juventus húzta keresztül a számításait, akik nem fogadták el a játékosért felajánlott összeget.

Korábban Rabiot is kijelentette, hogy "mindig is szerettem volna Angliában játszani a karrierem során. Csak a szerződésem lejárta után valósulhat meg? Nem tudom, de számomra ez a cél."

Most nagy lehetőség előtt áll a francia, hogy beteljesítse álmát, amennyiben sikerül a feleknek újra megegyezni.