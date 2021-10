Rács mögött marad Mendy

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Elutasították a Manchester City játékosa, Benjamin Mendy harmadik kérvényét is, így óvadék ellenében sem védekezhet szabadlábon a nemi erőszakkal vádolt francia védő.

A francia válogatottal világbajnok Mendyt idén augusztusban vádolták meg négy rendbeli szexuális bűncselekménnyel, a Manchester City az ügy kirobbanásakor azonnal felfüggesztette a játékost. A védő már majdnem két hónapja van őrizetben, ez alatt az időszak alatt harmadjára kérvényezte, hogy óvadék ellenében szabadlábon védekezhessen. A brit hatóságok most is elutasították a folyamodványt, így a francia labdarúgó továbbra is őrizetben marad.

Benjamin Mendy 2017-ben érkezett a Manchester Cityhez a Monacótol, ugyanebben az évben debütált a francia válogatottban is.

