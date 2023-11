Puyol szerint Viniciusnak változnia kéne

A Barcelona legendája nyilatkozott.

Carles Puyol szerint ez kell ahhoz, hogy a brazilt jobban elfogadják.

Spanyolországban továbbra is téma Vinicius viselkedése. Most Carles Puyol, a Barcelona játékosa nyilatkozott arról, hogy mit kéne tennie a brazilnak.



"Mint korábbi labdarúgó, szívesen elbeszélgetnék vele arról, hogy mit gondolok és mit érzek. Nagyszerű játékos, aki minden meccset képes eldönteni és rajongás kéne, hogy övezze. Ha megváltoztatná a hozzáállását és viselkedését, akkor ez így is lenne"