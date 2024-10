Putyin aláírta: orosz válogatott lehet az olimpiai bajnok brazil labdarúgó

Aláírta a balhátvéd állampolgárági kérelmét Vlagyimir Putyin, így már az orosz válogatottban is pályára léphet Douglas Santos.

Douglas Santos 2019 óta a Zenit Szentpétervár csapatát erősíti, akikkel két kupa siker mellett öt bajnoki elsőséget is ünnepelhetett már. Az orosz sztárklub előtt megfordult Hamburgban, valamint az Udinese csapatában is, de karrierje legnagyobb sikerét még 2016-ban, a brazil olimpiai válogatott színeiben ünnepelhette, amikor is aranyérmet szereztek.

Míg sokan örülnek annak, hogy ezentúl orosz színekben futballozhat majd a 30 esztendős hátvéd, vannak olyanok is, akik kevésbé örülnek a hírnek. Ilyen Vladimir Petrzela is, aki a Sport24-nek nyilatkozott:

,,Nehezen tudok megbékélni azzal, hogy Santos orosz útlevelet kapott. Ez egyszerűen hihetetlen számomra. Azt gondolom, az orosz válogatottba orosz játékosok kellenek. Mit keres ott egy brazil? Szerintem ez katasztrófa az egész orosz futballra nézve. Miért kellett az országnak egyáltalán megfontolnia, hogy Santosnak útlevelet adjon? Ez érthetetlen."

A Zenit korábbi tréneréről fontos megjegyezni, hogy ő maga sem orosz, hanem cseh.