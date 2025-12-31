Puskás Ferenc rekordját továbbra sem tudják megdönteni

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kedden közölt lajstromának változatlanul első helyezettjeként tünteti fel az Aranycsapat egykori kapitányát, aki - klubszínekben már a Real Madrid játékosaként - 38 évesen és 174 naposan vette be négyszer is a holland Feyenoord kapuját 1965. szeptember 22-én a spanyol együttes 5-0-s hazai sikerével végződött BEK-mérkőzésen.

A háromtalálatosok világrangsorában Puskás a harmadik helyet foglalja el a kolumbiai Dayro Moreno és a bolíviai Pablo Escobar mögött.

Moreno idén április 22-én egy Copa Sudamericana-találkozón az Once Caldas színeiben idegenben, a bolíviai San Josénak (2-3) talált be háromszor is 39 évesen és 218 naposan.

Az addigi első Escobar a The Strongest játékosaként 2017. február 24-én, a chilei Unión Espanola (5-0) ellen ért el mesterhármast egy Libertadores Kupa-mérkőzésen 38 éves és 227 napos korában.

A legidősebb mesternégyes-szerzők világrangsorában ugyanakkor továbbra is Puskás Ferenc a listavezető - emelte ki az IFFHS.

