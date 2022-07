Puskás-díjas támadót igazolt az MTK!

A fővárosi csapatban folytatja pályafutását a MOL Fehérvártól távozó Zsóri Dániel.

Az MTK hivatalos oldalán jelentette be, hogy mindenben megegyezett Zsóri Dániellel, így a 21 éves, erdélyi származású labdarúgó a fővárosban folytatja a pályafutást. Zsóri 2019-ben a DVSC játékosaként mutatkozott be az NB I-ben, a Ferencváros ellen a 94. percben szerzett ollózós találatával pedig később az év legszebb góljáért járó FIFA Puskás Ferenc-díjat is elnyerte.

A MOL Fehérvártól távozó támadó korábban szerepelt a Budafok, a Budaörs és a ZTE színeiben is, pályafutása során eddig 50 első osztályú találkozón lépett pályára. Az MTK új szerzeménye 3 éves megállapodást írt alá csapatával.

