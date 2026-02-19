Korlátozás a Puskás Arénában: kevesebb szurkoló mehet be a Szlovákia elleni meccsre!

A férfi magyar válogatott idén hat mérkőzést játszik a Puskás Arénában: három Nemzetek Ligája-találkozót és három felkészülési mérkőzést. Az éves, hat meccses bérletek február 23-án, hétfőn 10 órától vásárolhatók meg, a korábbi évekhez hasonlóan elővásárlási lehetőséggel az aranyszintes Szurkolói Klub-tagoknak, majd a többi regisztrált szurkoló számára - közölte honlapján az MLSZ.

Később, március 23-tól indul az 5 mérkőzésre szóló „ultra” bérletek értékesítése is, amelyek az ultraszektorokba és fölöttük lévő szektorokba szólnak, a Szlovénia elleni mérkőzés kivételével. Az első találkozó, a Szlovénia elleni mérkőzés kapcsán a FIFA büntetése miatt a stadion bizonyos szektorai lezárásra kerülnek (az ultrák számára fenntartott szektorok is), így a nézőszám korlátozott lesz.

A magyar csapat márciusban Szlovéniát és Görögországot, júniusban Finnországot fogadja felkészülési mérkőzésen, míg ősszel a Nemzetek Ligájában Ukrajna, Georgia és Észak-Írország ellen lép pályára a Puskás Arénában. A szurkolók számára továbbra is biztosított az ultraszektorokban elérhető elővásárlási lehetőség, bővített darabszámban, fizetős jegyek formájában.

A bérletvásárlás szabályai változatlanok: egy felhasználó egy tranzakcióban legfeljebb négy bérletet vehet, és minden esetben a saját nevére kell, hogy szóljon a jegy. Az elővásárlási időszak után minden regisztrált szurkoló számára nyitva áll a lehetőség, amíg a bérletek el nem fogynak.

