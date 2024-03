Puskás a Barcelonában? Hihetetlen, de ez is megtörtént!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az köztudott, hogy a leghíresebb magyarnak tartott Puskás Ferenc a disszidálása miatt kapott kétéves eltiltást követően 1958-tól a Real Madridban folytatta pályafutását, és másodvirágzását élte a királyi gárdában: többek között öt bajnoki címet és három BEK-győzelmet is szerzett a csapattal, illetve négy alkalommal spanyol gólkirály is volt. Azt viszont kevesen tudják, hogy egyszer a nagy rivális Barcelona mezét is magára húzta. A bunteto.com írását szemlézzük.



Az sem köztudott, hogy a magyar klasszis és a madridiak másik korszakos egyénisége, Alfredo Di Stéfano eredetileg a nagy rivális FC Barcelonához szerződött volna, ám Franco akaratának megfelelően végül mindketten a királyi gárdához igazoltak. A Spanyolországot vezető diktátor kedvenc csapata ugyanis a Real Madrid volt. Hasonlóképp az is a feledés homályába merült, hogy Puskás egyszer viszont magára ölthette a katalánok mezét. Az, hogy „Öcsit” gránátvörös-kékben láthatták a szurkolók, egy másik magyar játékosnak, Kubala Lászlónak köszönhető, aki a katalán klub ikonikus alakja volt.

Az egyedülálló módon három válogatottban (a magyar, a csehszlovák és a spanyol nemzeti együttesben) is szereplő Kubala felkérte Puskást – és Alfredo di Stéfanót –, hogy a búcsúmérkőzésén szerepeljenek a katalán együttesben, amelynek ellenfele a francia első osztályú bajnokság élcsapatának számító Stade Reims volt.

A játékosok „kölcsönkérése” gálamérkőzésekre Spanyolországban megszokott volt akkoriban. Di Stéfano például már korábban is játszott a Barcelonában hasonló találkozókon, Kubala pedig egyszer, még 1956-ban éppen a Real Madrid színeiben lépett pályára, a Luis Molowny tiszteletére rendezett találkozón.

De térjünk vissza a Kubala tiszteletére rendezett gálamérkőzéshez. A találkozót 1961. augusztus 30-án játszották le, a Barcelona 4–3-ra nyert, Di Stéfano két gólt is szerzett. A katalánoknál Puskáson és Kubalán kívül még két magyar játékos, Kocsis Sándor és Szalay Tibor is pályára lépett.

