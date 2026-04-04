Niek SchiksIMAGO
Bózsik Tamás

Elképesztő: élő interjúban jelentette be távozását a játékos

Bár Niek Schiks már bemutatkozhatott a holland PSV felnőttcsapatában, érdekes lehetőséget választott arra, hogy közölje a klub vezetőségével: nem biztos, hogy marad a következő szezonra.

A holland kapus ESPN-nek tett nyilatkozata már csak azért is érdekes, mert Jan Kovár sérülése és Nick Olij hiányában bemutatkozhatott a PSV első csapatában – írta meg angol kiadásunk.

Ennek ellenére úgy érzi, benne van a pakliban, hogy hamarosan váltania kell. 

"Lehet, hogy nem fogok maradni a következő szezonra, úgyhogy új klub után kell néznem. A legkézenfekvőbb megoldás egy kölcsönszerződés lenne. Azonban erről még nem tudok sok információt, még le kell ülnöm tárgyalni a vezetőséggel" – nyilatkozta a 22 éves hálóőr.

A beszélgetés későbbi szakaszában viszont kifejezte azt a vágyát, hogy a holland együttes elsőszámú kapusa legyen a közeljövőben. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Hirdetés