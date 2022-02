PSG-Real Madrid: Mbappé utolsó perces gólja döntött

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a járékért! (x)

Nem túlzás azt állítani, hogy a nyolcaddöntő csúcsrangadója Párizsban kezdődött, ahol két olyan csapat lépett pályára, amelyek összértéke a 1.5 milliárd eurót is eléri. Igaz, hogy nem lehetett ott a hazaiak részéről a kezdőben a korábbi Real-csapatkapitány Sergio Ramos, és Keylor Navas is a kispadról nézhette égig egykori csapattársait, valamint elővigyázatossági okokból Neymar is csak a cserék között kapott helyet, de ott volt a pályán a korábbi Real-játékosok közül Di María és Hakimi is, a túloldalon pedig visszatért Benzema és Mendy is, így azért bitangerős felállással vágott neki az összecsapásnak mindkét csapat.

Puhatolózó játékkal kezdődött az összecsapás, de nem kellett sokat várni az első lehetőségre. Az 5. percben Mbappé kavarta meg a bal oldalon Carvajalt, centerezését pedig Di María vágta fölé kapásból mintegy 9 méterről.

A 18. percben még nagyobb helyzet maradt ki. Mbappé lépett ki Carvajal mellől egy jó indítással, a pattogós labdát el is tudta lőni, Courtois azonban zárta a szöget, így nem lett gól a ziccerből. Az első 25 perc krónikájához hozzátartozik, hogy a Real Madrid alig-alig lépte át a félpályát…

A folytatásban sem sokat változott a játék, a vendégek védekeztek, a hazaiak pedig próbáltak rést találni a pajzson, de Messi 32. percben jobbal eleresztett lövése csúnyán mellé szállt. A folytatásban kijött a szorításból Ancelotti legénysége, de valamire való helyzetet csak az első játékrész utolsó pillanatában sikerült kidolgoznia, a szögletet azonban Casemiro 7 méterről mellé fejelte.

A második félidő hasonlóan kezdődött, ahogy az első. Mbappé került lövőhelyzetbe 15 méterről, a jobb alsó sarokba tartó labdára azonban hatalmas bravúrral ért le Courtois. Nem sokkal később Mbappé kapott hosszú labdát, Courtois azonban menteni tudott előle, az ismétlést blokkolni tudták a vendégvédők. Az 52. percben Messi próbálkozott átlövésből 20 méterről, a belga kapus könnyedén fogta a középre tartó kísérletet.

Ébredezett a Real is: egy szép labdakihozatal után 52. percről vette célba 22 méterről Donnarumma kapuját Kroos, a német azonban jó 10 centivel tévedett. Élénk maradt a meccs, 1 perccel később ugyanis már a vendég kapu forgott veszélyben, Mbappé távoli lövése azonban nem okozott gondot Courtois-nak.

A 61 percben aztán minden korábbinál nagyobb lehetőséghez jutott a PSG: Carvajal mellett húzta meg Mbappé a balszélen, a spanyol játékos azonban teljesen feleslegesen szabálytalankodott, így 11-eshez jutott a hazai csapat. A labda mögé Messi állt, balra lőtt labdáját azonban Courtois hatalmas bravúrral kiütötte.

A 72. percben Pochettino pályára küldte Neymart, aki november 28-a után először lépett pályára a PSG-ben. Rögtön Neymar első labdaérintése után becselezte magát 23 méterre, ahol Alaba kivágta előle a labdát, de Orsato játékvezető mégis szabadrúgást ítélt. A labdát Messi küldte kapura, pontosabban a kapu mellé, így maradt a 0-0.

A 77. percben egy szögletet követően Messi tálalt Mbappé elé, aki balról, 12 méterről a hosszú sarok mellé tekert. Courtois tehetetlen volt. A Real Madrid a folytatásban ráült a labdára, a következő helyzetig egészen a 87. percig kellett várni, egy kontra végén Messi futtatta Neymart, aki éles szögből középre adta a labdát, de ott nem érkezett senki.

Mindkét csapat elkészült az erejével a folytatásra, Gueye még egy bátortalan lövést eleresztett 23 méterről. A végére jött azonban a csattanó! Mbappé egy ártatlan szituációban kapta a labdát a bal szélen a 94. percben, azonban két embert is átvert, így helyzetbe hozta magát, és ha már így tett, elgurította Courtois lábai között a labdát, és beállította az 1-0-s végeredményt.

Paris Saint-Germain (francia)–Real Madrid (spanyol) 1-0 (0-0)

Párizs, Parc des Princes, Vezette: Orsato (olasz)

PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – Danilo Pereira (Gueye, 87.), Paredes, Verratti – Di María (Neymar, 73.), Messi, Mbappé. Vezetőedző: Mauricio Pochettino

Real Madrid: Courtois – D. Carvajal (L. Vázquez, 72.), Militao, Alaba, F. Mendy – Kroos, Casemiro, Modric (F. Valverde, 82.) – Asensio (Rodrygo, 72.), Benzema (Bale, 87.), Vinícius Júnior (E. Hazard, 82.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerő: Mbappé (94.)

