PSG-nevelést szerződtetett a Fehérvár - hivatalos!

Távozót is bejelentettek a piros-kékek.

A Fehérvár FC-ben folytatja pályafutását a 28 éves, kameruni származású francia középpályás, Franck Bambock - jelentette be hivatalos honlapján a klub.

A 181 centiméter magas védekező középpályás 2015-ig a PSG-ben nevelkedett, ahol a kispadon kapott helyet a 2014-es francia Szuperkupa döntőjében, sőt, ugyanebben az évben pályára lépett a Vidi ellen felkészülési mérkőzésen is.

2015 nyarán a spanyol másodosztályú Huescába igazolt, majd a holland Sparta Rotterdam következett, aztán 2018 februárjában visszatért a spanyol másodosztályba a Córdobához.

2019 januárjában az izraeli első osztályú Maccabi Petah Tikvában folytatta Bambock, fél évvel később a portugál élvonalbeli Marítimo igazolta le, az elmúlt két szezonban pedig a francia másodosztályú Grenoble-t erősítette.

"A Vidi nagy érdeklődést mutatott irántam az elmúlt két-három hónapban, és az a jövőkép, amit felvázoltak nekem a következő szezonokra, meggyőzött, hogy Magyarország egyik legnagyobb klubjához igazoljak, amit fontos lépésnek gondolok a karrieremben. Természetesen utánanéztem a klub múltjának és láttam, hogy az elmúlt 10 évben szinte minden évben a bajnokság első három csapat között végzett és a nemzetközi porondon is szerepelt a Vidi, így biztos vagyok benne, hogy egy rosszul sikerült idény után most mindenki nagyon motivált lesz, hogy újra sikeresen szerepeljünk. A célom, hogy a maximumot nyújtsam a pályán és segítsem a csapatot a céljai elérésben" - nyilatkozta a Fehérvár FC honlapjának az új szerzemény, aki 2025-ig írt alá.

“Egy hosszabb folyamat végére került most pont, hiszen Franck teljesítményét régebb óta monitoroztuk, tudtuk, hogy a szezon végén elérhetővé válik. Örülünk, hogy akárcsak Spandler Csaba, ő is már a felkészülés elején csatlakozni tud hozzánk. Mindenképpen szerettünk volna a középpályán erősíteni, hiszen többen távoztak erről a posztról. Egy nagy munkabírású, rutinos labdarúgóról van szó, aki a védőmunkája mellett aktívan kiveszi a részét a támadásokból is. Az emberi tulajdonságairól pedig az is sok mindent elmond, hogy feleségét és két kislányát is elhozta magával már most Magyarországra, hogy ők is meggyőződhessenek arról, hogy érdemes a Vidiben folytatni a pályafutását! Biztos vagyok benne, hogy az öltözőben és a pályán is hasznos tagja lesz majd az újjáépülő Vidinek" - mondta Juhász Roland sportigazgató.





Szintén a mai napon jelentették be, hogy szerződése lejártával távozik a Fehérvár FC-től Kojnok Zsolt, aki Mezőkövesden folytatja pályafutását.