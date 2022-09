PSG: "Hiba volt Neymart és Mbappét is leigazolni"

Ez sem csitítja a két sztár közti feszültséget.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Paris Saint-Germain sportigazgatója, Luis Campos elismerte, hogy a klub hibát követett el, amikor Neymart és Kylian Mbappét is egyazon átigazolási időszakban szerződtették.

"A múltban elkövettük azt a hibát, hogy két játékost igazoltunk ugyanarra a posztra. Most kulcspozíciókban hiányoznak játékosaink, máshol pedig túl sokan vannak" - nyilatkozta Campos a Rothen s'enflamme podcastnek.

A PSG ráadásul brutális összegeket költött a két futballistára, Neymarért 2017-ben 222 millió eurót fizettek a Barcelonának, míg Mbappé egyéves kölcsönszerződése után 180 milliójába került a párizsiaknak.

A két sztár kapcsolata az utóbbi időben sokszor téma a sajtóban, miután augusztusban a Montpellier elleni meccsen a pályán is összeszólalkoztak, Neymar pedig nemrég újságírói kérdésre is furcsa válaszként azt mondta, nem tudja, milyen most a kapcsolata a franciával.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A PSG-Nice bajnokin a hazai győzelem 1.17, a döntetlen 7.90, a vendég siker 13-szoros szorzóval fogadható. (x)