Egyre feszültebbé válik az egyeztetés a Paris Saint-Germain és Ousmane Dembélé között: a francia klub elnöke, Nasszer al-Kelaifi világos figyelmeztetést küldött az Aranylabdás támadónak, hangsúlyozva, hogy senki sem állhat a klub érdekei fölött – írta a Mundo Deportivo.

Bár Dembélé jelenlegi szerződése 2028 júniusáig érvényes, a felek már megkezdték a tárgyalásokat egy hosszabbításról és a feltételek felülvizsgálatáról. A megbeszélések azonban egyelőre nem vezettek eredményre. Franciaországi sajtóértesülések szerint a támadó évi 60 millió eurós fizetést kérne, ami a PSG vezetősége számára elfogadhatatlan.

A párizsi klub új szerződése alacsonyabb fix bérrel és jelentős teljesítményalapú bónuszokkal számolna, szemben Dembélé magas garantált igényével. Az álláspontok közti különbség miatt Al-Kelaifi nyilvánosan is megszólalt az ügyben.

„Van egy bérplafonunk. Senki sem áll a klub fölött. Ezt mindenki tudja, és mindenkinek tiszteletben kell tartania. Nem minden áron akarjuk nyélbe ütni az üzleteket” – jelentette ki a PSG elnöke a Canal+ csatornán, egyértelmű üzenetet küldve játékosának és környezetének.

A kemény hangvétel ellenére Al-Kelaifi igyekezett hangsúlyozni a kölcsönös tiszteletet is. „Ousmane a klub egyik legendája. Imádom őt játékosként, de emberként is. Csodálatos személy” – tette hozzá.

A következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek a tárgyalások szempontjából: kérdés, hogy a felek közeledni tudnak-e egymáshoz, vagy a PSG valóban kész akár a legnagyobb sztárjával szemben is érvényt szerezni szigorú bérpolitikájának.