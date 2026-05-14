A Premier League nem fogja bővíteni a VAR hatáskörét

A PGMO attól tart, hogy a változás nagyobb nyomást gyakorol majd a játékvezetőkre

A Premier League a játékvezetők védelmére hivatkozva vélhetően nem fogja bevezetni a világbajnokságon érvénybe lépő videóbíró-módosításokat. A labdarúgás nemzetközi szabályalkotó testülete (IFAB) februárban elfogadta a szabályzat módosítását, miszerint hibás szögletítélet után, illetve második sárgalap kiosztása esetén segítséget nyújthat a videóbíró. Minden bajnokság azonban külön dönthet a módosítások bevezetéséről. A Premier League, a klubokkal együtt a végső döntését a jövő hónapban tartandó éves gyűlésen hozza meg, de a PGMO a VAR szabályzat módosítása ellen érvelt, attól félve, hogy a VAR használata a szögletek eldöntésére jelentősen megnövelheti a mérkőzések hosszát, ami elidegenítheti a Premier League közvetítő partnereit, és nagyobb nyomást gyakorolhat a játékvezetőkre.

A klubok sem ragaszkodnak a változáshoz

A csapatok számára is problémát jelenthetnek a hosszabb szünetek és mérkőzések, amelyek az új szabályok bevezetésével járnának, ezért valószínűleg nem fognak szembemenni a PGMO javaslatával, nem szeretnék növelni a VAR felelősségét.

A világbajnokság mint tesztalany

A Fifa másképp látja a helyzetet, a játékvezetői bizottság elnöke, Pierluigi Collina és a Fifa elnöke, Gianni Infantino állítólag attól tartanak, hogy egy helytelen szögletrúgás döntő hatással lehet egy világbajnoki mérkőzésre. A 2026-os világbajnokság lesz az első olyan hivatalos, nagyszabású esemény, ahol a videóbíró új hatásköre érvénybe lép.

