Premier League: történelmi pofont kapott a Liverpool!

Azok után, hogy a 6–1-re kiakpott hazai pályán a Tottenhamtól, minden -szurkoló boldogan várta az Aston Villa elleni találkozót, amelyen aztán a bajnoki címvédő vörösök 7–2-re kikaptak… A Liverpool utoljára 1963-ban kapott hetet, akkor a Tottenham volt az ellenfél.

Az első félidő Ollie Watkins góljairól szólt: ő a 10. játékos a Premier League történetében, aki háromszor tudott betalálni a Liverpoolnak, de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen az elsőt a 4. percben szerezte.

A 22. percben ugyanúgy Grealish passza után duplázta meg az előnyt Watkins.

A 33. percben Szalah hozta vissza a vendégek reményeit – a Villa a 25. csapat, amely ellen betalált a támadó.

A helyzet nem volt sokáig rózsás a vendégeknek, mert a 35. percben McGinn, majd nem sokkal később érkezett Watkins harmadszor.

A fordulás után tíz perccel Barkley szerezte az ötödik hazai gólt, amire Szalah még válaszolt, de ettől kezdve csak a Villának volt szava. A 66. percben Watkins visszaadott egy passzt Grealishnek, de a gólhoz kellett Fabinho gellere is.

A 75. percben Grealish fejezte be a gólparádét: ő kétszer talált be és adott két gólpasszt is, a csapata pedig hétig jutott.

Az angol bajnoki címvédő nem nagyon kapott még hét gólt az aranyat követő bajnokságban, de az biztos nem fordult még elő, hogy a Manchester United és a Liverpool ugyanazon a napon 13 gólt kapjon összesen.