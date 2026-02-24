Véget érhet az illegális szponzorok korszaka a Premier League-ben

A brit kormány azon van, hogy törvényileg megtiltsa a be nem jegyzett vállalatoknak, köztük az online fogadóoldalaknak, hogy brit csapatokat támogassanak - írta meg az Athletic. Ennek oka ugyanis, hogy több miniszter is aggodalmát fejezte ki az engedély nélkül működő, sportfogadással foglalkozó cégek miatt.

Jelenleg a Premier League-ben és más brit bajnokságokban szereplő futballcsapatok köthetnek megállapodást olyan engedély nélküli cégekkel, amelyek szolgáltatásait nem lehet igénybe venni az Egyesült Királyság területéről.

Ugyanakkor ha az érintett klubok nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy ezeket a be nem jegyzett fogadóoldalakat valóban ne lehessen elérni a Brit-szigetekről, akkor pénzbüntetést kaphatnak. Ezzel kapcsolatban már az Everton, a Nottingham Forest és a másodosztályú Leicester City is kapott figyelmeztetést.

A következő szezontól érvénybe lép egy másik szabályozás, ami csak az elülső mezszponzort érinti. Ennek értelmében a Premier League csapatai nem helyezhetik el a be nem jegyzett támogatók logóját a dressz hasán, de az ujjakon vagy a tréningfelszerelésen igen - egyelőre.

