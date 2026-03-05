A bajnokság első és második helyezettje továbbra is automatikusan feljut a Premier League-be, ám a rájátszásban ezentúl nem a tabella 3–6., hanem a 3–8. helyezett csapatok vesznek részt.

Az ismertetett – később még véglegesítendő – tervek szerint a rájátszás összesen hét mérkőzésből áll majd. Az első körben az alapszakasz 5–8. helyezettjei csapnak össze egymeccses párharcokban (5.–8., illetve 6.–7.), mégpedig a jobb helyen végzett csapat otthonában. A győztesek ezután az elődöntőben kapcsolódnak be a 3. és 4. helyezettek ellen, ahol már oda-visszavágós párharcok döntenek a továbbjutásról. A két győztes végül a Wembley Stadionban mérkőzik meg egymással a Premier League-be jutásért.

„Az 1986–1987-es bevezetése óta a rájátszás az angol futballnaptár egyik csúcspontja, tele drámával és feszültséggel. A mostani változtatásról hónapokon át egyeztettünk a klubokkal és más érintettekkel, és meggyőződésünk, hogy az új rendszer tovább erősíti a Championshipet. Az is fontos szempont volt, hogy így még több klub és szurkoló élheti át az idény végi különleges küzdelmeket”

– hangsúlyozta Trevor Birch, az EFL vezérigazgatója.

Forrás: The Sun, efl.com



