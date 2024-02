Precedenst teremthetnek a románok a hazai játékosok támogatásával

Különleges szabályt vezetnek be a következő idénytől.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

A Krónika Online sámolt be róla, hogy a román labdarúgóá-szövetség döntése szerint a következő idénytől az élvonal és a másodosztály mérkőzésein a csapatok 11 játékosa közül legalább 5-nek hazai nevelésűnek kell lennie.

Răzvan Burleanu, a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) elnöke a szervezet végrehajtó bizottságának keddi ülése után jelentette be az új előírás elfogadását, mely a 2024/2025-ös idényben lép életbe. Eszerint a pályán legkevesebb öt hazai nevelésű játékosnak kell szerepelnie a Liga 1-ben és Liga 2-ben pályára lépő együttesekben.

„Hozzá akarunk járulni a külföldre távozott gyerekek hazahozatalához. Az élvonalban egyre csak nő a külföldi focisták által lejátszott percek száma, miközben egyre kevésbé jutnak szerephez az U21-es és U23-as korosztályhoz tartozók. Az elmúlt években a romániai klubok mintegy 140 millió euróért adtak el játékosokat, 62 százalékuk 23 év alatti volt”

– ismertette a szövetségi vezető, azt is megjegyezve, hogy közben Európa-szerte egyre jobban odafigyelnek erre a korosztályra.

Burleanu arra is kitért, milyen következményekkel jár, ha egy csapat nem tartja be az új szabályt: pénzügyi szankciót alkalmaznak, mégpedig az európai szövetségtől (UEFA) és a kormánytól érkező támogatások visszatartásával.

„Szolidaritási kifizetésekre azok az első és másodosztályos klubok jogosultak, amelyek nem jutnak az európai kupasorozatok csoportköreibe, és utánpótlás-nevelő akadémiájuk a legjobb 20-ba tartozik. 2024-ben ezek a kifizetések 2,5 millió eurót tesznek ki. Ha nem tartod be az 5+6-os szabályt, a pénzek nem érkeznek” – fejtette ki a sportvezető.

Tehát amint az FRF későbbi, részletes tájékoztatásából is kiderül, az új előírás igazából nem a teljes Liga 1-et és Liga 2-t, hanem csak azokat a klubokat érinti, melyek akadémiája országos szinten a legjobb 20-ban van. Ugyanis ezek kapják az említett szolidaritási támogatást az UEFA-tól, és az FRF most erre hivatkozva kötelezi őket arra, hogy legalább öt hazai nevelésű játékost szerepeltessenek – jobban mondva olyan futballistát, aki jogosult a román válogatott mez viselésére, tehát a külföldi klubokban nevelkedett román állampolgárok is beszámítanak.

Forrás: Krónika Online