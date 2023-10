Pozitív híreket közölt Pochettino Nkunkuról

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Sajtótájékoztatót tartott a Chelsea menedszere.



A cikk lejjebb folytatódik

Maruicio Pochettino bíztató dolgokat nyilatkozott Christopher Nkunkuval kapcsolatban. A francia nyáron hatalmas összegért érkezett a Lipcsétől, de szinte azonnal térdsérülést szenvedett.



"Christopher Nkunku nagyon keményen dolgozik és most már közel áll ahhoz, hogy visszatérjen hozzánk. Ő ehy nagyon fontos játékosunk már most is és a projektünkben is.



Ha minden jól megy már a válogatott mérkőzések után készen áll, de biztosat még nem tudok mondani. A legfontosabb, hogy teljesen felépüljön, biztos vagyok benne, hogy sok gólt fog lőni."