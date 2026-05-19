Négy kapussal utaznak a vébére a portugálok, Cristiano Ronaldo a hatodik világbajnokságára készülhet

Portugália szövetségi kapitánya, Roberto Martínez kihirdette a világbajnokságra utazó keretet – tudatta a Portugál Labdarúgó-szövetség hivatalos közösségi oldalán.

Az előzetes sajtóhírekkel ellentétben nem kapott meghívót a Bournemouth francia–portugál kettős állampolgárságú tehetsége, Junior Kroupi. Emellett érdekesség, hogy az Al-Nasszr két játékosa egyaránt elutazik a portugál nemzeti csapattal, ugyanis Ronaldo mellett Joao Felix is a szaúdiaknál futballozik.

A portugál szurkolók körében kisebb felháborodást keltett, hogy Belgium egykori szövetségi kapitánya négy kapusnak, Diogo Costának, José Sának, Rui Silvának és Ricardo Velhónak szintén helyet szorított a névsorban. Akadt, aki azt kifogásolta, hogy a Mallorcával kiesésre álló Samuel Costa ott lesz a világbajnokságon.

