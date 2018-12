Portré: Ő lehet az új Toni Kroos, Mesut Özil vagy Michael Ballack

Már formálódik a német foci legújabb szupersztárja, de még nem lehet tudni, hogy elődei közül kire fog leginkább hasonlítani.

Egyre jobban a figyelem központjába kerül a német foci egyik újabb nagy reménysége, Kai Havertz.

A mindösszesen csak 19 éves játékos a Bayer Leverkusenben futballozik, és egészen fiatal kora ellenére már a gyógyszergyáriak meghatározó embere.

A jelenleg futó idényben 17 bajnokin, 2 kupa- és 4 Európa Liga-meccsen lépett pályára, és 9 gólig, valamint 6 gólpasszig jutott.

A pálya közepén szereplő Havertz ráadásul az év utolsó meccsén, a Hertha ellen 3-1-re megnyert találkozón duplázni is tudott Dárdaiék ellen, sőt, még a harmadik gólból is kivette a részét, hiszen ő készítette elő Kevin Volland gólját.

Nem véletlen, hogy már most az egyik legnagyobb ígéretnek tartják, a Bayer igazgatója, a korábbi kiváló támadó, Rudi Völler pedig odáig ment, hogy Mesut Özil-hez hasonlította, azért is, mert mindketten ballábasok.

Amikor erről kérdezték a fiatal focistát, megtisztelőnek nyilvánította a példálózást.

- Ő az a játékos, akinek a meccseit mindig élvezettel néztem és nézem most is. Öziltől sokat lehet tanulni, aki nagyon sokat tett a klubjaiért és a nemzeti válogatottért is.

De Özil mellett Toni Kroos-hoz is hasonlítják, egyrészt azért, mert a Real Madrid csillaga is játszott a Leverkusenben, másrészt, mert stílusa is hasonlít Krooséhoz. Mindketten nagyon hatékonyan hozzák játékba és helyzetbe csapattársaikat, valamint nagyon pontosan passzolnak, és a kapura is veszélyesek.

A Leverkusen korábbi edzője, Heiko Herrlich pedig azt nyilatkozta róla, hogy Kroos óta ekkora tehetséget nem látott még.

De hogy hozzunk egy harmadik példát is: ő pedig nem más, mint Michael Ballack, akihez magasságban és alkatban a leginkább hasonlít Havertz, illetve Ballack is a Leverkusenben húzott le jó pár évet.

Havertz 17 évesen debütált a Bundesligában, és megdöntötte Timo Werner rekordját is, ugyanis ilyen fiatalon még senki nem játszott 50 bajnoki meccset korábban Némtországban.

Emellett már 2 alkalommal bemutatkozott a német válogatottban, és az oroszok ellen kiosztott egy gólpasszt Serge Gnabry-nak is.

Nem csoda, hogy felkeltette számos európai óriás érdeklődését, köztük a Barcelona, a Real Madrid és a Bayern München figyelmét is.

A bajorok nem titkolt célja, hogy már a januári átigazolási időszakban megpróbálják elcsábítani Leverkusenből, amely egy újabb lépés lenne neki ahhoz, hogy Németország legnagyobbjainak méltó utódja lehessen a jövőben.

