Ponttal távozott a West Ham az Old Traffordról

A Manchester United 1-1-es döntetlen játszott hazai pályán a West Ham ellen a Premier League 14. fordulójának csütörtöki mérkőzésén.



A Crystal Palace elleni hétvégi 1-2-es idegenbeli siker után három helyen változtatott kezdőcsapatán Ruben Amorim, Ayden Haven, Noussiar Mazraoui és Matheus Cunha kapott lehetőséget Lenny Yoro, Matthijs De Ligt és Mason Mount helyén. Ezúttal a West Ham United látogatott az Old Traffordra, amelyik májusban nyerni tudott Manchesterben.



A hazai gárda kezdte aktívabban a találkozót, de Bryan Mbuemo, Joshua Zirkzee és Bruno Fernandes is elpuskázta a lehetőségét - utóbbi a kapufát találta el. A félidő további részében is Amorim legénysége futballozott jobban, de a fölény nem érett góllá, így 45 percet követően 0-0 állt az eredményjelzőn.

A második játékrészben aztán megtört a jég, egy blokkról levágódó labda után Diogo Dalot volt a legszemfülesebb és első idei bajnoki góljával megszerezte a vezetést a vörösöknek az 58. percben. Az MU a Sunderland ellen úszott meg utoljára mérkőzést kapott gól nélkül október elején, s most sem jött ez össze nekik, mert bár Jarrod Bowen fejesénél még nagyot mentett Mazraoui, a lecsorgóra ezúttal vendég játékos reagált a leggyorsabban, Soungoutou Magassa egalizált karrierje első PL-góljával a 83. minutumban. Volt még lehetősége mindkét csapatnak megnyerni a találkozót, de az eredmény már nem változott, döntetlenjével a Manchester United a nyolcadik, a West Ham a tizennyolcadik a tabellán.



