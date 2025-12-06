Pontosztás: ki volt a DVTK–Nyíregyháza mérkőzés legjobbja? Mutatjuk!

A Diósgyőr 2-0-ra nyert a Nyíregyháza elleni keleti rangadón az NB I 16. fordulójában szombat kora délután Miskolcon. A pályára lépő játékosokat 1 (legrosszabb) és 10 (legjobb) között osztályoztuk.