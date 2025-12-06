Elton Acolatse DVTKÁrvai Károly/NSO
C. Kovács Attila

Pontosztás: ki volt a DVTK–Nyíregyháza mérkőzés legjobbja? Mutatjuk!

A Diósgyőr 2-0-ra nyert a Nyíregyháza elleni keleti rangadón az NB I 16. fordulójában szombat kora délután Miskolcon. A pályára lépő játékosokat 1 (legrosszabb) és 10 (legjobb) között osztályoztuk.

Diósgyőr

30 Sentic K. (K) 7,7

11 Gera D. 7,5

3 Szatmári Cs. 7,4

5 Kecskés Á. 7,6

22 Bokros Sz. 6,7

88 Mucsányi M. 6,7

50 Vallejo A. 7,5

19 Keita A. 6,9

74 Babos B. 6,6

47 Mucsányi M. 6,3

7 Acolatse E. 8,3

cserék:

70 Demeter M. 6,5

25 Holdampf G. 6,5

10 Jurek G. 6,9

9 Sajbán M. 6,2

A mérkőzés összefoglalóját ide kattintva találjátok meg.

Nyíregyháza

Kovács D. 6,4

Farkas B. 5,9

Benczenleitner B. 6,9

E. Bitri 6,9

Katona L. 5,5

Kovács M. 5,8

Nagy D.  6,6

Manner B. 6,7

Kovácstéri M. 6,8

Katona B. 7,3

Gilbert D. 6,2

cserék:

Alaxai Á. 6,4

Babunski D. 6,3

Oláh B. 6,4

Temesvári A. 6,8

Toma Gy. 6,3

A mérkőzés összefoglalója:

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

